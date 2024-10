2 thành viên 'Hội những người vỡ nợ muốn làm liều' lừa đảo 23/10/2024 20:49

Ngày 23-10, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Trần Thanh Liêm (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) và Nguyễn Thanh Sơn (33 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liêm và Sơn bị bắt vì lên TP Đà Lạt lừa thuê xe máy rồi mang về TP.HCM tiêu thụ. THIỆN NHÂN

Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu xài, Trần Thanh Liêm đăng lên nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” nội dung “Cuộc sống bế tắc quá, có ai cứu tôi không, lang thang tuần nay không còn ngàn”.

Đọc được bài viết của Liêm, Nguyễn Thanh Sơn nhanh chóng kết bạn rồi bàn tính với Liêm lên TP Đà Lạt để trộm cắp.

Thấy việc cho thuê xe máy để du lịch khá dễ dàng, sáng 22-10, Liêm và Sơn giả làm du khách liên hệ với 1 cơ sở cho thuê xe rồi hỏi thuê 2 chiếc xe trong thời hạn 3 ngày.

Sau khi nhận được 2 chiếc xe máy hiệu Honda Vario có tổng giá trị khoảng 93 triệu đồng, 2 người này chạy về TP.HCM để tiêu thụ.

Hai kẻ lừa đảo thông qua nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” để kết bạn. Ảnh: THIỆN NHÂN

Quá hạn không thấy khách thuê trả lại 2 chiếc xe, chủ cơ sở đã đến công an để trình báo.

Nhận được tin báo, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh Đồng Nai đón lõng Liêm và Sơn khi cả 2 đang di chuyển qua địa bàn huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.