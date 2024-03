23 năm ngày mất Trịnh Công Sơn: Nhiều chương trình tưởng nhớ

Tròn 23 năm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm, nhiều chương trình được tổ chức để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa.

Năm nay, dự kiến sẽ có nhiều chương trình nhạc Trịnh do các cá nhân, tổ chức yêu mến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thực hiện.

Cụ thể, tối 29-3, ca sĩ Hà Lê cùng nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh sẽ tổ chức đêm nhạc Trịnh mang tên Phiêu du tại Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội).

Bên cạnh đó, tại Hà Nội cũng sẽ diễn ra hai đêm nhạc Nhịp thời gian - Nhớ Trịnh Công Sơn (30-3) và Như cánh vạc bay (1-4) tại nhà hát lớn.

Theo đó, đêm nhạc Nhịp thời gian – Nhớ Trịnh Công Sơn diễn ra vào 30-3 quy tụ dàn nghệ sĩ như Hồng Nhung, Cẩm Vân - Khắc Triệu, Thu Minh, Hoàng Trang - Nguyễn Đông, Nguyên Hà…

Còn với đêm nhạc Như cánh vạc bay tối 1-4 có sự tham gia của Mỹ Linh, Hà Lê, Ngọc Anh, Nguyên Hà, Lưu Hương Giang…

Ở khu vực TP.HCM, đêm nhạc EDM Symphony cũng sẽ diễn ra vào tối 30-3 tại nhà hát Quân đội phía Nam cũng được khán giả mong đợi.

EDM Symphony là cuộc giao thoa giữa nghệ thuật cổ điển và đương đại, giữa các giá trị âm nhạc Việt Nam và quốc tế đặc trưng qua các thời kỳ.

Ở đó, Mozart, Beethoven, Vivaldi… sẽ "hội ngộ" Trịnh Công Sơn, Nguyễn Đình Thi, Văn Thành Nho, Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến,… và cả quan họ Bắc Ninh.

Phần ý tưởng và câu chuyện âm nhạc do Đạo diễn Tùng Leo đảm nhận, có sự tham gia của nhạc trưởng Tiêu Nguyễn Đức Anh (hay còn gọi là Dustin Tiêu), NSX âm nhạc Huy Ngô và ca sĩ Ngọc Khuê, Viết Thu...

Cũng trong dịp này, ca sĩ Cẩm Vân sẽ cho ra mắt MV Hành hương trên đồi cao vào ngày 31-3.

Bên cạnh đó, những người yêu mến Trịnh hẳn sẽ không quên được thông lệ hằng năm đó là đêm thao thức cùng Trịnh trên mộ Trịnh Công Sơn.

Cũng theo thông lệ hằng năm, những người thân, bạn bè, khán giả yêu mến Trịnh Công Sơn sẽ tề tựu về Bảo tàng 3D ngôi nhà 47C Phạm Ngọc Thạch (tức 47C Duy Tân cũ) để hàn huyên, thắp nhang sau đó sẽ viếng mộ nhạc sĩ tại nghĩa trang Gò Dưa, TP Thủ Đức (TP.HCM).

Tại đây cũng sẽ diễn ra Đêm Thao Thức cùng Trịnh với chủ đề "Trịnh Công Sơn – phiêu du một đời" vào tối cùng ngày. Những người thân, bạn bè khán giả sẽ cùng nhau hát nhạc Trịnh suốt đêm.

Theo ông Nguyễn Trung Trực, đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết để tưởng nhớ người anh thân thương, gia đình sẽ tập trung hoàn tất các hoạt động thiện nguyện.

Cụ thể, gia đình cố nhạc sĩ cho biết sẽ hoàn tất ba điểm trường Trịnh Công Sơn cho con em đồng bào dân tộc (Quỹ Trịnh Công Sơn và Vngroup thực hiện) tại huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) dự kiến kết thúc vào ngày 1-4.

Hai điểm còn lại thuộc Buôn Ma Thuột và Blao (Lâm Đồng). Cả hai nơi đang được khảo sát địa điểm và dự kiến hoàn tất trong 2004-2005.

Ngoài ra còn hoàn tất chương trình mang áo ấm cho các em miền núi năm 2024 do gia đình Trịnh Công Sơn tài trợ tại Thừa Thiên Huế (Nam Đông/A Lưới Phú Lộc), Khe Sanh (Quảng Trị), Sapa, Điện Biên, Hà Giang, Sơn La.

Đáng chú ý "Nhóm nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc Trịnh Công Sơn" (gọi tắt là Nhóm nghiên cứu Trịnh Công Sơn) sẽ ra mắt vào ngày 1-4 sau một thời gian hợp tác giữa gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam của Đại học Fulbright Việt Nam.

Thành viên của nhóm gồm có ông Nguyễn Trung Trực, bà Trịnh Vĩnh Trinh và tiến sĩ Nguyễn Nam (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam, giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam).

Ngoài ra, nhóm còn có sự tham gia của những người trẻ am hiểu về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Nhóm nghiên cứu này sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu về ca từ, triết lý và phong cách… của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đồng thời tiếp tục kế hoạch chuyển giao cho thế hệ trẻ.

Cụ thể, một số thành viên đảm nhiệm việc nghiên cứu để biểu diễn các tác phẩm âm nhạc với một tinh thần mới mẻ, trẻ trung và sáng tạo.

Dự kiến một số hoạt động của Nhóm nghiên cứu Trịnh Công Sơn (2024-2025)

- Thực hiện series podcast về Trịnh Công Sơn trong chương trình podcast Bán nguyệt tâm thư khố.

- Đề án nghiên cứu “Trịnh Công Sơn qua tư liệu lưu trữ” cùng việc số hóa các tư liệu về Trịnh Công Sơn.

- Dịch thuật và ấn hành công trình khảo cứu Trịnh Công Sơn và Bob Dylan, Essays on War, Love, Songwriting, and Religion của GS. John C. Schafer vừa được NXB California Polytechnic State University xuất bản cuối năm 2023.

- Concert nhạc Trịnh tại ĐH Fulbright Việt Nam đầu năm 2025, cùng một số hoạt động khác.