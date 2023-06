4 người chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng, để lại thư tuyệt mệnh

(PLO)- Người đàn ông 32 tuổi và ba cháu nhỏ từ 4 đến 8 tuổi ở Lâm Đồng chết trong tư thế treo cổ, có để lại thư tuyệt mệnh.

Ngày 29-6, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ bốn người chết tại xã N’Thôi Hạ của huyện này.

Trước đó, chiều 27-6, bà T, 32 tuổi, ngụ thôn Bia Ray, xã N’Thôi Hạ, huyện Đức Trọng đi chăn bò về thì thấy cửa trước và cửa sau nhà khoá phía trong không vào được.

Bà nói con trai là K, 12 tuổi, đi ra phía sau nhà, trèo qua cửa chớp phía sau bếp để vào nhà mở khoá trong sau bếp.

Sau đó, bà T vào nhà thấy cửa phòng ngủ khoá nên lấy chìa khoá trong phòng bên cạnh mở cửa. Khi vào trong bà phát hiện bốn người chết trong tư thế treo cổ bằng dây cáp điện thoại màu đen.

Những người này gồm Lương Đức C (33 tuổi, chồng bà T), cháu M (8 tuổi, con riêng bà T), Lương Đức T (6 tuổi) và Lương Đức T (4 tuổi) là con chung của hai vợ chồng bà T.

Bà T đã gọi cho bố và anh trai ở nhà cạnh bên qua đưa bốn người xuống, tuy nhiên những người này đều đã tử vong.

Xác minh ban đầu, công an phát hiện trong nhà có một thư tuyệt mệnh của C để lại. Tại hiện trường, công an cũng không phát hiện các dấu vết xô xát, không phát hiện thương tích nào khác trên người các nạn nhận ngoài dấu vết treo cổ.

Ban đầu xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn gia đình.

Nhận tin báo, lãnh đạo UBND và Công an tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Đức Trọng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, UBND huyện Đức Trọng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Người đàn ông treo cổ tự tử để lại 2 con nhỏ và vợ sắp sinh đôi (PLO)- Phát hiện chiếc xe máy để lại nhiều ngày ngoài bìa rừng, lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện thanh niên 30 tuổi treo cổ tự tử.

VÕ TÙNG