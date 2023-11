7 siêu thực phẩm giúp giảm triệu chứng mất trí nhớ ở tuổi 50

Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm để giữ cho bộ não luôn nhạy bén khi chúng ta già đi. Từ việc chơi các trò chơi trí tuệ đến ngủ đủ giấc và việc lựa chọn những thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe não bộ.

Dưới đây là 7 siêu thực phẩm nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày để giúp giảm triệu chứng mất trí nhớ ở tuổi 50:

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt nhất gắn liền với sức khỏe của não, bao gồm vitamin B6 và B12, folate và choline. Lượng choline hấp thụ cao hơn cũng có liên quan đến trí nhớ và chức năng tâm thần tốt hơn.

Cá

​Cá béo là sự lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe não bộ, đặc biệt là ở độ tuổi 50. Các loại cá như cá hồi, cá ngừ, cá trích và cá mòi giúp xây dựng các tế bào não và thần kinh, đây là những chất cần thiết cho khả năng học tập và trí nhớ. Axit béo omega-3 cũng giúp làm chậm quá trình suy giảm tinh thần do tuổi tác và giúp ngăn ngừa bệnh Alzheimer.

Nghệ

​Củ nghệ có một số lợi ích cho não vì nó chứa chất curcumin, một hoạt chất dễ dàng vượt qua hàng rào máu não bằng cách xâm nhập trực tiếp vào não và mang lại lợi ích cho các tế bào ở đó. Nó là một chất chống oxy hóa mạnh có các hợp chất chống viêm giúp cải thiện trí nhớ.

Quả mọng

Quả mọng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, bao gồm cung cấp anthocyanin, một nhóm hợp chất thực vật có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa.

Những chất này cũng có tác dụng chống lại cả stress oxy hóa và viêm nhiễm, những tình trạng có thể góp phần gây ra lão hóa não và các bệnh thoái hóa thần kinh.

Các loại hạt

​Ăn các loại hạt như hạnh nhân, quả óc chó, hạt macca, hạt điều,... giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và có một trái tim khỏe mạnh có liên quan đến việc có một bộ não khỏe mạnh. Tiêu thụ hạt thường xuyên làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi.

Ngoài ra, các chất dinh dưỡng như chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa và vitamin E có trong các loại hạt có tác dụng có lợi đối với sức khỏe não bộ.

Cam

Cam chứa nhiều vitamin C rất quan trọng cho sức khỏe não bộ. Đó là yếu tố then chốt trong việc ngăn ngừa sự suy giảm tinh thần. Vitamin C cũng giúp cải thiện các nhiệm vụ liên quan đến sự tập trung, trí nhớ, sự chú ý và tốc độ quyết định.

Bông cải xanh

Bông cải xanh chứa nhiều hợp chất thực vật mạnh mẽ, bao gồm chất chống oxy hóa và vitamin K, có lợi cho các tế bào não. Lượng vitamin K hấp thụ cao hơn cũng có liên quan đến trí nhớ và trạng thái nhận thức tốt hơn.

Hạt bí ngô

Hạt bí ngô rất giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ cơ thể và não khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Chúng cũng là nguồn cung cấp magiê, sắt, kẽm và đồng tuyệt vời, rất quan trọng cho việc truyền tín hiệu thần kinh, theo Times Now.

