Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho cơ thể. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều tinh bột, đặc biệt là tinh bột đơn giản, có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Dưới đây là 8 dấu hiệu cảnh báo bạn đang ăn quá nhiều tinh bột:

Ăn quá nhiều tinh bột như pizza, khoai tây chiên và đồ ngọt có thể dẫn đến tăng cân. Những loại carbohydrate tinh chế này thường thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết.

Một nghiên cứu phát hiện ra rằng việc tăng lượng tinh bột hoặc đường bổ sung hàng ngày chỉ 100 gram (khoảng 3,5 ounce) có liên quan đến việc tăng cân từ 2 đến 3,3 pound trong bốn năm.

Khi bạn ăn quá nhiều tinh bột, cơ thể bạn sẽ phân hủy chúng thành glucose, một dạng đường đi vào máu của bạn. Glucose rất cần thiết để cung cấp năng lượng cho cơ thể, nhưng tiêu thụ quá nhiều và không đúng loại có thể dẫn đến lượng đường huyết tăng đột biến liên tục.

Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến lượng đường trong máu cao, triglyceride và các tình trạng sức khỏe mãn tính như bệnh tiểu đường loại 2. Để duy trì lượng đường trong máu ổn định, hãy hạn chế đồ ăn có đường và thay vào đó hãy chọn các loại carbohydrate phức hợp như ngũ cốc nguyên hạt và trái cây.

Ăn quá nhiều tinh bột tinh chế, như bánh mì trắng và đồ ăn nhẹ có đường, có thể lấn át các thực phẩm giàu chất xơ hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh.

Chất xơ không chỉ ngăn ngừa táo bón mà còn thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh và giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn qua đường tiêu hóa, ngăn ngừa đầy hơi.

Ăn quá nhiều tinh bột tinh chế, không giúp bạn no lâu. Bởi tinh bột tinh chế thiếu chất xơ và nước khiến bạn nhanh đói. Để no lâu hơn, hãy chọn thực phẩm chứa nhiều chất xơ, nhiều nước như trái cây (dưa, quả mọng, táo) và rau (như rau lá xanh, dưa chuột, cần tây).

Ăn quá nhiều tinh bột tinh chế, bạn có thể đang bỏ lỡ các chất dinh dưỡng tăng cường năng lượng quan trọng có trong thực phẩm giàu protein. Ăn quá nhiều carbohydrate tinh chế và không đủ thực phẩm giàu protein có thể dẫn đến cảm giác mệt mỏi và thiếu hụt vi chất dinh dưỡng tiềm ẩn.

Khoa học cho thấy thực phẩm có chỉ số đường huyết cao như đồ ăn nhẹ có đường và carbohydrate tinh chế có thể là thủ phạm gây ra mụn tái phát. Những thực phẩm này có thể gây viêm dẫn đến mụn trứng cá và thậm chí có thể làm tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn.

Nghiên cứu cho thấy ăn quá nhiều đường (hay còn gọi là carbohydrate tinh chế) là nguyên nhân chính gây sâu răng. Các chuyên gia khuyên bạn nên hạn chế lượng đường nạp vào để bảo vệ nụ cười của mình.

Nghiên cứu mới cho thấy rằng tiêu thụ quá nhiều đường có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần. Một số nghiên cứu khác cho thấy mối liên hệ giữa lượng đường trong máu cao và nguy cơ trầm cảm.