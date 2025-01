8 loại thực phẩm theo truyền thống có thể mang lại may mắn trong năm mới 01/01/2025 18:52

(PLO)- Ăn đậu lăng, cá, mì, nho... là những loại thực phẩm mang lại may mắn trong năm mới của người dân thế giới.

Nhiều nền văn hóa trên thế giới có những món ăn đặc trưng cho dịp năm mới, tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Hãy cùng khám phá 8 loại thực phẩm "may mắn" này và ý nghĩa của chúng.

Gạo là loại thực phẩm mang lại may mắn trong năm mới vì nó tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn. Vì vậy, người châu Á ăn các món từ gạo như bánh gạo trong dịp Tết để cầu năm mới bình an và may mắn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Đậu lăng (Ý và Brazil)

Đậu lăng được cho là thực phẩm mang lại may mắn trong năm mới vì nó có hình dạng tròn được cho là tượng trưng cho đồng xu, mang lại may mắn về tài chính.

Người Ý thường ăn đậu lăng vào đêm giao thừa, kết hợp với thịt lợn để tăng thêm may mắn. Người Brazil tin rằng ăn đậu lăng vào ngày đầu năm mới sẽ mang lại sự thịnh vượng.

Cá (Nhiều quốc gia)

Cá là thực phẩm mang lại may mắn trong năm mới vì nó là biểu tượng của sự sung túc, khả năng sinh sản và may mắn.

Người Tây Ban Nha ăn cá tuyết hoặc cá mòi trong bữa tiệc năm mới để cả năm luôn may mắn và sung túc. Người Đức ăn cá chép vào đêm giao thừa và giữ một chiếc vảy cá trong ví để cầu may mắn tài chính.

Mì sợi (Nhật Bản và Trung Quốc)

Mì sợi cũng là loại thực phẩm mang lại may mắn trong năm mới vì mì dài tượng trưng cho sự trường thọ. Do đó, người Nhật ăn mì kiều mạch (toshikoshi soba) vào đêm giao thừa.

Người Trung Quốc ăn mì trường thọ trong dịp Tết để cầu năm một năm mới luôn may mắn và khỏe mạnh.

Nho (Tây Ban Nha)

Người Tây Ban Nha có truyền thống ăn 12 quả nho vào lúc nửa đêm giao thừa, mỗi quả tượng trưng cho một tháng may mắn trong năm.

Lựu (Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ)

Lựu cũng là loại thực phẩm mang lại may mắn trong năm mới bởi nó tượng trưng cho khả năng sinh sản, thịnh vượng và tái sinh. Vì vậy, người Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ thường đập vỡ một quả lựu vào đầu năm mới để cầu may mắn.

Bắp cải và rau xanh (Miền Nam Hoa Kỳ và Đức)

Rau xanh tượng trưng cho tiền bạc, mang lại thành công về tài chính. Vì vậy, người miền Nam Hoa Kỳ ăn cải xanh với bánh ngô và đậu mắt đen vào ngày đầu năm mới. Người Đức ăn bắp cải muối chua để cầu may mắn về tiền bạc.

Đậu mắt đen (Hoa Kỳ và Châu Phi)

Đậu mắt đen tượng trưng cho sự sung túc và may mắn. Do đó, người Mỹ gốc Phi và người miền Nam Hoa Kỳ thường ăn đậu mắt đen với giăm bông hoặc thịt lợn vào ngày đầu năm mới.

Gạo (Châu Mỹ Latinh và Châu Á)

Gạo tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn. Vì vậy, người Mỹ Latinh thường ăn cơm với đậu (arroz con frijoles) trong dịp năm mới. Người châu Á ăn các món từ gạo như bánh gạo trong dịp Tết để cầu năm mới bình an và may mắn.

Những món ăn năm mới không chỉ đơn thuần là ẩm thực mà còn mang ý nghĩa văn hóa và tâm linh sâu sắc. Hãy thử những món ăn này để cầu mong một năm mới nhiều may mắn, sức khỏe và thành công.