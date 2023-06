9 người bị bắt trong vụ 1 thanh niên bị bắn chết ở Long An

(PLO)- Một thanh niên đã bị bắn chết vì mâu thuẫn với nhóm đối thủ, chín bị can bị khởi tố.

Ngày 26-6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam chín bị can vì liên quan trong vụ sử dụng súng săn bắn chết một nam thanh niên 27 tuổi ở huyện Thủ Thừa.

Cụ thể, Nguyễn Đức Tài (35 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An) bị khởi tố về tội giết người.

Qua điều tra xác định, Tài là người đã sử dụng súng săn bắn chết anh Bùi Tuấn Anh (27 tuổi, thường trú xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, Long An).

Ba bị can Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi), Nguyễn Phương Duy ( 27 tuổi) và Nguyễn Tấn Phước (21 tuổi), thường trú huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị can Nguyễn Văn Thuấn (38 tuổi), Nguyễn Hữu Hòa (23 tuổi) và Nguyễn Hữu Trọng (25 tuổi) cùng thường trú ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm.

Còn hai bị can Nguyễn Hoàng Ân (28 tuổi, huyện Bến Lức, Long An) và Huỳnh Đức Khánh (25 tuổi, huyện Thủ Thừa, Long An) bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm.

Công an cũng thu giữ 4 khẩu súng, 9 viên đạn, 3 chai bom xăng...

Theo công an, Bùi Tuấn Anh và Huỳnh Đức Khánh xảy ra mâu thuẫn cá nhân nên hẹn gặp nhau để giải quyết.

Tuy nhiên, Khánh không đến địa điểm hẹn mà ở tại một trại gà của Nguyễn Đức Tài ở xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa. Sau đó, Khánh và Bùi Tuấn Anh đã sử dụng điện thoại nhắn tin khiêu khích qua lại.

Ngày 4-6, Bùi Tuấn Anh sử dụng một súng tự chế bắn vào trại nuôi gà của Nguyễn Đức Tài. Vì vậy, Nguyễn Đức Tài đã chạy vào trại gà lấy một khẩu súng đã mua từ trước ra bắn Bùi Tuấn Anh tử vong.

Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, Nguyễn Đức Tài đã huy động khoảng 20 người đến trại nuôi gà của mình và mang theo nhiều hung khí như súng tự chế, dao phóng lợn, đao, kiếm.

Ngoài 9 người nêu trên, hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục truy bắt những người còn lại liên quan đến vụ án mạng. Theo đó, cơ quan điều tra yêu cầu ai có liên quan đến vụ án đang lẩn trốn ra đầu thú.

Như PLO đã thông tin, khuya 4-6, người dân khu vực xã Mỹ Lạc nghe tiếng nổ lớn và chạy ra thì nhìn thấy nam thanh niên bị đạn bắn thủng một lỗ nhỏ ngay vùng ngực, nằm gục dưới đường.

Người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã nhưng nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân được xác định là Bùi Tuấn Anh (27 tuổi, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, Long An).

Qua khám nghiệm tử thi của cơ quan pháp ý, nạn nhân bị bắn vào ngực trái, viên đạn xuyên trúng tim dẫn đến tử vong. Xét thấy đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời tiến hành truy bắt các nghi phạm.

DƯƠNG KHÔI