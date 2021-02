Ngày 8-2, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Trang (62 tuổi, ngụ xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) về tội cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào sáng 20-1, bà Trang chạy xe máy đến khu vực Chợ bờ kè thị trấn Chợ Mới. Khi thấy bé VNA (2 tuổi) có đeo sợi dây chuyền vàng (6,4 phân) đang ngồi một mình trên xe nên đến giật.

Lúc này bà ngoại bé A. phát hiện liền tri hô cùng người dân vây bắt được nghi can giao cơ quan công an.