1 chủ nhà hàng trả lại 1,6 tỉ đồng cho du khách Hàn Quốc

Ngày 19-11, Trung tá Trương Đức Liên, Trưởng công an phường Minh An (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, một chủ nhà hàng tại địa phương đã cất giữ và trả lại cho du khách Hàn Quốc 1,6 tỉ đồng bỏ quên trên ô tô.



Anh Bùi Quốc Tuấn (áo trắng) trả lại tiền cho du khách Hàn Quốc.

Theo đó, khoảng 1 giờ ngày 19-11, ba du khách Hàn Quốc đi ô tô đến đậu trên vỉa hè trước nhà hàng của anh Bùi Quốc Tuấn (35 tuổi, đường Nguyễn Phúc Tần, TP Hội An).

Đến sáng cùng ngày (19-10), anh Tuấn đi vòng quanh ô tô thì nhìn thấy cửa không đóng kính, bên trong một túi xách có rất nhiều tiền.

Anh Tuấn đã dùng điện thoại quay phim xung quanh, kêu gọi mọi người đế chứng kiến, sau đó lấy chiếc túi xách niêm phong và trình báo công an.

Một lúc sau, một du khách quay trở lại lấy xe thì được anh Tuấn trực tiếp trả lại tiền cho du khách.