Ngày 18-9, Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện khiến một người tử vong. Nạn nhân là em Bh’ling B. (17 tuổi, ngụ thôn Ta Ry, xã Lăng)

Vào chiều 17-9, B. đi lại trong nhà bất ngờ bị vướng vào dây điện cắm tử trên ổ bị hở, giật em ngã vào phía sau tủ bất tỉnh. Khi có người phát hiện, em B. đã tử vong.

Nhận thông tin, Công an huyện Tây Giang cùng lực lượng chức năng xã Lăng đã đến hiện trường, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân được xác định nạn nhân tử vong tai nạn điện. Phía gia đình đã từ chối khám nghiệm tử thi nên thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.