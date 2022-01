Ngày 11-1, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết VKSND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Duy Tuấn Anh (SN 1998) và Trương Văn Tân (SN 1993, cùng trú thị xã Kinh Môn) về tội cướp tài sản.

Trước đó, Tuấn Anh cùng anh họ là Tân đã bàn thảo kế hoạch thực hiện cướp xe ô tô taxi.

Sáng 7-1, Tân đi xe máy chở Tuấn Anh lên khu vực ga Phú Thái (huyện Kim Thành) còn Tân quay về thị xã Kinh Môn. Tuấn Anh đã tìm thuê 1 xe taxi Vios BKS 34A-079.42 nói tài xế chở về phường Duy Tân (thị xã Kinh Môn) đón người.



Đến khoảng 10 giờ sáng, xe taxi chở Tuấn Anh đón Tân tại phường Duy Tân. Lúc này, Tân đội tóc giả nữ, mặc áo chống nắng, lên hàng ghế phía sau xe taxi ngồi, yêu cầu lái xe đi tiếp sang phường Tân Dân.

Đến khu vực đường nội đồng thuộc khu dân cư Thượng Trà, thấy khu vực này vắng vẻ, không có người qua lại, Tân dùng thắt lưng da siết cổ lái xe, Tuấn Anh dùng dùi cui điện, súng nhựa đe dọa khống chế, bắt lái xe ngồi ra ghế sau để cướp chiếc xe taxi.



Tân lái đi được khoảng 2 mét thì xe taxi bị chết máy, thấy thế, lái xe ngồi ghế sau đã mở cửa để thoát ra ngoài nhưng bị Tân và Tuấn Anh giữ lại.

Trong lúc hai bên đang giằng co thì có người dân đi đến nên Tân, Tuấn Anh đã bỏ chạy. Sau đó, 2 người đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan chức năng xác định chiếc xe taxi mà Tân và Tuấn Anh cướp trị giá 72 triệu đồng.