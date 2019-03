2 chị em lừa bán cô gái 17 tuổi sang Trung Quốc

Sáng 1-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng 559 (xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và cơ quan chức năng, bắt giữ hai chị em ruột lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc.



Hai chị em Hùng Thị Niệm và Hùng Thị Liêm bị bắt giữ.

Hai chị em ruột bị bắt giữ là Hùng Thị Niệm (30 tuổi, trú tại bản Xiềng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, Nghệ An) và Hùng Thị Liêm (23 tuổi trú bản Thái Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Theo hồ sơ, năm 2018, Niệm sang Trung Quốc làm ăn và có quen một số người đang sinh sống ở đây và họ "đặt hàng" cho Niệm tìm các cô gái xinh đẹp ở quê nhà đưa sang Trung Quốc bán.

Niêm lên mạng xã hội tìm, kết bạn với em X.T.M. (17 tuổi, trú huyện miền núi Kỳ Sơn). Sau khi làm quen, trò chuyện, Niệm bảo em M. sang Trung Quốc làm việc lương cao. Sau đó, Niệm bảo em gái đến đưa em M. sang Trung Quốc bán lấy 240 triệu đồng.

Bán được em M, Niệm trả tiền công cho Liêm 10 triệu đồng và gửi cho gia đình em M. 20 triệu đồng.

Tháng 12-2018, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An nhận được lời cầu cứu của M. từ Trung Quốc nên đã cử Đội 6 vào cuộc tìm cách giải cứu em M.

Đội 6 Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phối hợp tổ chức Rồng Xanh giải cứu thành công, đưa em M. về Việt Nam trao trả cho gia đình. Từ lời khai của em M. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An xác lập chuyên án để vào cuộc điều tra. Đến cuối tháng 2-2019, Niệm từ Trung Quốc trở về quê nhà thì bị bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.