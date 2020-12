3 cô gái thuê resort ở Đà Nẵng phê ma túy

Ngày 7-12, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi), Phạm Thị Hoài Linh (26 tuổi, cùng ngụ Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Thanh Nhã (34 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Ba cô gái bị tạm giữ vì mua ma túy thuê biệt thự sử dụng ma túy. Ảnh: CA

Rạng sáng 2-12, Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an phường Hòa Hải ập vào căn biệt thự D2 trong khu resort Naman Retreat. Tại đây, công an phát hiện bảy nam nữ đang lắc lư trong tiếng nhạc, thuốc lắc cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua kiểm tra, tất cả những người trong phòng này đều dương tính với ma túy.

Qua điều tra, trưa 1-12, Nhã, Linh và Hằng rủ nhau góp tiền mua ma túy và thuê resort mở tiệc ma túy mừng sinh nhật. Tối cùng ngày, Nhã mua năm viên thuốc lắc, một gói Ketamine với tổng số tiền 5,5 triệu đồng.

Sau đó, Nhã gọi điện cho Hằng để Hằng đi nhận ma túy tại đường Đống Đa (quận Hải Châu). Khi cả nhóm đang sử dụng số ma túy trên thì bị công an bắt quả tang.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng phát hiện trong căn biệt thự B05 của resort trên có ba thanh niên dương tính với ma túy.