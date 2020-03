An Giang: Mật phục bắt 32 đối tượng đá gà ăn tiền

Ngày 27-3, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã bắt quả tang 32 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tổ tại tổ 17, ấp Long An, xã Long Kiến.

Qua công tác nắm tình hình, trưa 27-3, lực lượng công an huyện Chợ Mới đã mật phục và ập vào bắt quả tang các đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền thua bằng tiền ở khu đất trống trên.



32 đối tượng bị bắt quả tang đang đá g ăn tiền. Ảnh: QUỲNH MINH

Tại hiện trường, công an thu giữ 02 con gà đá, 28 điện thoại di động, 15 xe mô tô cùng nhiều tang vật liên quan khác. Khám xét trên người các đối tượng, công thu giữ gần 75 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Chợ Mới đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định.