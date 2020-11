An Giang: Phát hiện 344 người xuất nhập cảnh trái phép

UBND tỉnh An Giang vừa có báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 10 tháng đầu năm 2020.



Theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới ổn định. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn được kiểm soát tốt; các lực lượng chức năng duy trì công tác phối hợp quản lý chặt người và phương tiện qua lại biên giới nhằm ngăn chặn việc lây nhiễm dịch bệnh.



Tòa đưa ra xét xử bị cáo tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: HD

Tình hình xuất nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng do thói quen sinh hoạt, quan hệ họ hàng và tập quán canh tác của cư dân hai bên biên giới.

Trong 10 tháng qua, lực lượng Bộ đội biên phòng đã kiểm tra, bắt giữ và khởi tố 4 vụ với 4 bị can về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và vi phạm quy định về nhập cảnh trái phép; đồng thời bàn giao hồ sơ cũng như các bị can cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng biên phòng đã bắt và xử lý 160 vụ với 344 người xuất nhập cảnh trái phép, trong đó phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp đưa đi cách ly 109 người, đẩy đuổi ra khỏi khu vực biên giới 38 người và đẩy đuổi về Campuchia 88 người.

Qua đó, lực lượng đã xử lý vi phạm hành chính 146 vụ/286 người với số tiền 456,5 triệu đồng về các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh, đưa người lên tàu hoặc từ tàu lên bờ trái phép, không khai báo danh sách thuyền viên theo tàu.

Trong công tác chống buôn lậu, các lực lượng chức năng trong tỉnh kiểm tra, phát hiện vi phạm 1.950 vụ (tăng 30% so cùng kỳ) mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Tổng trị giá hàng hóa bắt giữ gần 50 tỉ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu gần 20 tỉ.

Lực lượng chức năng khởi tố 39 vụ/44 bị can (tăng 17 vụ/22 bị can so với cùng kỳ), về tội mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu.



Lực lượng chức năng triệt phá một vụ buôn lậu hàng hóa. Ảnh: HD

Về công tác chống sản xuất, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại: Các lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện 25 trường hợp kinh doanh sản xuất, kinh doanh hàng giả (giả mạo nhãn hiệu hàng hóa và giả về chất lượng, công dụng), giảm hai vụ so với cùng kỳ. Hàng hóa vi phạm gồm thuốc bảo vệ thực vật, giày dép, mỹ phẩm và đồng hồ, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1,1 tỉ đồng.

Các lực lượng chức năng cũng kiểm tra phát hiện 5 trường hợp buôn bán thuốc bảo vệ thực vật và phân bón giả không có giá trị sử dụng; 5 trường hợp phân bón có chất lượng thấp hơn so với công bố và 3 trường hợp kinh doanh quạt điện không đạt chất lượng…

Trong thời gian cao điểm thực hiện phòng chống dịch, tình hình buôn lậu đã lắng dịu, quy mô, tổ chức và mức độ hoạt động giảm, các đối tượng đầu nậu cũng thu mình hoạt động cầm chừng, nhỏ lẻ là chủ yếu.