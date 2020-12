Bắt 2 nghi can chôn ma túy sau vườn

Ngày 23-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đã phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây ma túy lớn từ Lào về TP Vinh.



Ông Thân và Toàn bị bắt giữ. Ảnh: CA

Hai nghi can bị bắt giữ là Nguyễn Văn Thân (64 tuổi, trú xã Nghi Ân, TP Vinh) và Trần Văn Toàn (24 tuổi, trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An). Cả hai đang bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Toàn có hoàn cảnh éo le, bố mất sớm, mẹ đo lấy chồng khác. Lớn lên Toàn sớm “bập” vào ma túy rồi tìm cách mang ma túy có nguồn gốc từ Lào về TP Vinh bán cho các con nghiện để kiếm lời. Toàn móc ngoặc với Thân để làm “đại lý” bán ma túy đá, hồng phiến cho các thanh niên “bay, lắc”.

Thân thường chôn ma túy sau vườn nhà để giấu, tránh sự phát hiện cơ quan chức năng.

Công an TP Vinh phải lập chuyên án, mất hai tháng theo dõi mới bắt được Thân, Toàn và thu giữ tang vật 1.000 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá.

Hiện Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan.