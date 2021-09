Chiều 30-9, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 nghi can để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, 8 nghi can bị bắt là nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH xuất nhập khẩu ô tô Miền Nam (TP Biên Hòa) và giám đốc, cộng tác viên của Hợp tác xã An Khang.



Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CAĐN

Công an xác định, nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH xuất nhập khẩu ô-tô Miền Nam (TP Biên Hòa), cộng tác viên của Hợp tác xã An Khang đã móc nối với một người là chuyên viên của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở GTVT TP.HCM) đơn vị có thẩm quyền cấp mã QR lấy thẻ luồng xanh, để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy trình, việc xét duyệt, cấp mã QR luồng xanh theo thứ tự thời gian đăng ký và mặt hàng ưu tiên vận chuyển. Tuy nhiên, các nhóm này đã lợi dụng thẩm quyền của mình để xét duyệt, cấp mã QR mà không theo thứ tự thời gian, mặt hàng ưu tiên vận chuyển để chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về quy trình thủ tục xin cấp mã QR luồng xanh cho xe tải, đã đặt ra điều kiện phải đóng phí và tiền lo lót cho cơ quan có thẩm quyền để được cấp mã QR. Các hoạt động thu nhận hồ sơ, thu nhận tiền chiếm đoạt nhóm này đều thực hiện trên trang mạng Zalo và chuyển tài khoản điện tử của ngân hàng

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ ngày 31-8 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng trên đã thu lợi bất chính với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.