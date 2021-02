Bắt giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Đồng Nai

Ngày 5-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an điều tra đường dây ma túy được phát hiện tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất.

Đây là đường dây ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.



Khoảng 20kg ma túy bị phát hiện. Ảnh: VH

Trước đó, rạng sáng cùng ngày lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng với lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang NNL (26 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) đang vận chuyển 2 ba lô chứa ma túy.

Tại đây, cơ quan công an xác định số ma túy mà L. mang theo trên người 20 gói ma túy đá với tổng trọng lượng 20kg. Ngoài L, cơ quan công an cũng đã bắt giữ 6 nghi phạm liên quan đến đường dây ma túy này.

Hiện Công an Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an một số địa phương tiếp tục mở rộng điều tra.