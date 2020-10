Bắt hai kẻ giật túi xách khiến 1 phụ nữ đập đầu xuống đường

Ngày 28-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM, đã bắt giữ hai nghi phạm là Đỗ Anh Khoa (tên gọi khác là "Gô nhóc") và Nguyễn Hoàng Linh Tâm (tên gọi khác là "Mèo"), cả hai đều sinh năm 2004, cùng ngụ huyện Bình Chánh.

Đây là hai nam thanh niên xuất hiện trong đoạn video ghi lại hình ảnh người phụ nữ bị cướp giật túi xách té ngã xuống đường lan truyền trên mạng xã hội.



Hai kẻ giật túi xách ra tay bị camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 ngày 24-10, chị TNT (40 tuổi) chuẩn bị đi dự tiệc ở tỉnh Đồng Nai. Lúc này, chị T. chuẩn bị lên ô tô trong hẻm đường Liên khu 4-5 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy áp sát, người ngồi sau giật túi xách chị T. đang đeo trên người làm chị này ngã xuống đường. Hai thanh niên tẩu thoát ngay sau đó.



Nạn nhân bị ngã đập đầu xuống đường sau vụ giật túi xách. Ảnh cắt từ clip

Bên trong túi xách của nạn nhân có một điện thoại di động, một phong bì 2 triệu đồng và số tiền mặt khoảng 500 ngàn đồng.

Qua truy xét, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã xác định Đỗ Anh Khoa và Nguyễn Hoàng Linh Tâm gây án. Ngày 28-10, Công an quận Bình Tân đã vận động Nguyễn Anh Khoa ra đầu thú. Riêng Nguyễn Hoàng Linh Tâm, bị công an bắt giữ tại phường Bình Hưng Hoà B.

Tại cơ quan công an, Khoa và Tâm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cả hai khai do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản.