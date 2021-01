Bắt kẻ khoe quen nhiều bác sĩ để lừa bệnh nhân

Ngày 27-01, Công an TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hiếu (53 tuổi, ngụ Thị xã Tân Châu, An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 19-1, bà Neang Sama (52 tuổi) đưa em gái là Neang Nhây đến điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang. Lát sau, Lê Văn Hiếu đến tiếp cận và tự xưng có quen với nhiều bác sĩ sẽ giúp chị em bà Sama mua máu. Tin tưởng, bà Sama đa đưa Hiếu 4 triệu đồng.



Lê Văn Hiếu. Ảnh: CA

Sau đó, Hiếu lại đến gặp chị Nhây nói không đủ tiền và kêu Nhây đưa thêm toàn bộ trang sức vàng đeo trên người gồm một bộ vòng và một sợi dây chuyền vàng 18K, tổng trị giá khoảng 44 triệu đồng. Đợi mãi không thấy Hiếu quay lại, bà Sama biết mình bị lừa nên trình báo công an.

Còn Hiếu đem tài sản lừa được đến Cần Thơ bán được 34 triệu đồng rồi đem trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20-1 Công an phường Mỹ Bình phối hợp cùng lực lượng hình sự Công an TP Long Xuyên đã bắt giữ Hiếu ở phường Mỹ Phước.