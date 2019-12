Bắt khẩn cấp nhóm giao dịch lô đề hàng tỉ đồng mỗi ngày

Ngày 19-12, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa phá chuyên án 019L, bắt khẩn cấp 9 người có đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua điện thoại di động với quy mô lớn.



Đường dây lô đề bạc tỉ bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá.

Theo công an, đường dây đánh bạc này hoạt động liên huyện, liên tỉnh do Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi), Mai Duy Thắng (30 tuổi, đều ngụ ở TP. Tam Điệp, Ninh Bình) cầm đầu. Số tiền mua bán số lô, số đề mỗi ngày của đường dây lên đến hàng tỷ đồng và hoạt động cực kỳ tinh vi nhằm qua mắt cơ quan công an.

Cứ 17 giờ hàng ngày, thành viên của đường dây ở tại nhà riêng khóa trái cửa, sử dụng mạng internet, phần mềm Zalo, Messerger và phần mềm Lato Pro cài đặt trên điện thoại di động thông minh để chuyển bảng mua bán lô, đề với nhau.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình bắt, khám xét, cơ quan công an đã thu giữ trên 940 triệu đồng tiền mặt, hơn 1,4 tỉ đồng chuyển bằng tin nhắn qua ĐTDĐ và tiền trong các bảng đề trong ngày 16-12 và nhiều sổ sách liên quan đến việc thanh toán tiền số lô, số đề.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ.