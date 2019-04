Bị bắt vì giả danh công an lừa chạy việc

Ngày 17-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tìm người bị hại trong vụ án hình sự Lê Quang Hòa (39 tuổi, trú khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Lê Quang Hòa.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, quá trình điều tra xác định, từ năm 2016 do bản thân không có nghề nghiệp, Hòa đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nói dối bản thân mình là cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An hoặc cán bộ Công an TP Vinh; nói dối có mối quan hệ với nhiều người, có chức vụ và quyền hạn trong tỉnh nên có thể "chạy" xin việc làm vào các cơ quan nhà nước trong tỉnh Nghệ An.

Hoà còn nhận "chạy" luân chuyển công tác từ các tỉnh, thành khác khác về tỉnh Nghệ An, nếu muốn xin được việc thì phải nộp tiền cho Hòa.



Với thủ đoạn trên, Hòa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 người với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Hòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Hòa đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Ai là bị hại của Hòa thì liên hệ trực tiếp đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để được giải quyết; hoặc liên hệ trực tiếp với anh Trần Hoa Kỳ (đội trưởng đội 4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, ĐT: 0915128448).