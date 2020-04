Bị chém gãy xương tay, khâu 21 mũi vì làm đứt dây cáp quang

Chiều 12-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc ông Đào Văn Tường (43 tuổi, trú xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) bị gây thương tích phải nằm viện cấp cứu, điều trị.



Nạn nhân Đào Văn Tường đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo đơn trình bày của nạn nhân, đêm 11-4, tài xế Tường điều khiển xe tải đi làm trở về nhà, không may làm đứt dây cáp Internet của gia đình ông Nguyễn Thanh Ngân (49 tuổi, trú xóm 7, xã Tào Sơn). Lúc này, giữa ông Ngân và ông Tường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, thách thức nhau.

Ông Ngân đã bực tức, dùng dao tấn công ông Tường khiến ông bị trọng thương. Ông Tường được đưa đi cấp cứu trong tình trạng vết thương ở bả vai, tay trái gây thương tích đến xương. Do bị thương nặng, ông Tường được chuyển từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh tiếp tục cấp cứu, điều trị. Các y, bác sĩ đã phải khâu 21 vết thương cho ông Tường.