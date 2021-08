Ngày 26-8, ông Văn Qúy Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân đã ký công văn khẩn gởi UBND tỉnh Bình Thuận liên quan đến 65 công nhân đòi trở về quê ở Nghệ An.

Cụ thể, trước đây, có một nhóm người là đồng bào người H’Mông tại tỉnh Nghệ An tự phát vào làm công nhân cho Công ty cổ phần cao su Xuân Lộc (trụ sở tại TPHCM) thuộc diện tích đất do Trường bắn Quốc gia Khu vực 3 quản lý.

Việc ăn ở của nhóm người này do Công ty bố trí tại Khu vực A của Công ty thuộc thôn Cô Kiều, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.





Hiện 65 người đã được bố trí chỗ ngủ, ăn, ở, chăm sóc y tế nhưng vẫn kiên quyết đòi về Nghệ An

Ngày 17-8, Công ty thanh lý hợp đồng nên nhóm người này đòi rời khỏi địa phương để trở về quê tại tỉnh Nghệ An. Họ đến tập trung trước chốt Sông Tram và yêu cầu được ra khỏi khu vực này đề về quê.

Tuy nhiên chốt này không cho qua nên sau đó họ tiếp tục di chuyển đến chốt 586 (khu vực giáp ranh giữa xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, BR-VT và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân) tiếp tục yêu cầu mở chốt để về quê.

UBND huyện Hàm Tân đã chỉ đạo UBND xã Tân Thắng và xã Thắng Hải vận động, giải thích, thuyết phục và yêu cầu nhóm người này quay về. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, số người này quay về Khu vực A của Công ty và đã được Công ty bố trí ăn ở tại khu vực này.

Sáng 26-8, nhóm 65 người (gồm 31 nữ, trong đó 48 người lớn, 17 trẻ em) đều có hộ khẩu thường trú tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã đi xe gắn máy băng đường rừng ra Quốc lộ 55 và đi về hướng thị xã La Gi.

Khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 của thị xã La Gi thì bị ngăn chặn không cho qua.

Huyện Hàm Tân đã cử đoàn công tác (gồm lãnh đạo UBND huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN huyện, Công an, Quân sự huyện và chính quyền xã) đến hiện trường để vận động, thuyết phục nhóm người này không được tự phát trở về quê bằng xe gắn máy.

Tạm thời đã đưa số người này về tập trung tại một trường học tại xã Sơn Mỹ (trước đây đã thành lập để làm cơ sở cách ly tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã).



UBND huyện Hàm Tân báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh: Qua nắm nguyện vọng, nhóm người này nhất quyết đòi trở về quê và đề nghị chính quyền giải quyết sớm trong khoảng 3 ngày tới. Do vậy, huyện đề nghị UBND tỉnh làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để thống nhất biện pháp đưa số người này (bao gồm cả hành lý, xe gắn máy) trở lại tỉnh Nghệ An đảm bảo an toàn cho người dân và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất.



Trong thời gian chờ đưa nhóm người này trở về Nghệ An, UBND huyện Hàm Tân sẽ đảm bảo việc ăn ở, công tác y tế (bao gồm phòng, chống dịch COVID-19) cho nhóm người này tại huyện và đảm bảo an ninh trật tự theo quy định.