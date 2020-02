Bị khởi tố vì tổ chức đánh bạc bằng chơi GamVip

Ngày 21-2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Ninh (trú trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình) và vợ chồng Nguyễn Trọng Hoàng, Mai Thị Thùy Linh (cùng trú xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) về tội tổ chức đánh bạc.



Bốn bị can trong vụ án. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Đồng thời, cơ quan chức năng còn khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Xuân Đại (50 tuổi, trú TP Vinh) và Trần Hữu An (47 tuổi, trú TP Vinh) về tội đánh bạc.

Ninh từng là chủ của một cửa hàng dịch vụ Internet tại Ninh Bình và Hà Nội. Qua tìm hiểu, Ninh nhận thấy trò chơi điện tử trực tuyến có đổi thưởng GamVip đang rất thịnh hành nên nảy sinh ý định làm đại lý của trò chơi này để kiếm tiền tiêu xài. Đầu tháng 9-2019, Ninh sử dụng điện thoại cài đặt ứng dụng GamVip tạo tài khoản, thông qua đó đặt vấn đề xin làm đại lý cấp 2. Lời đề nghị của Ninh được chấp nhận nên Ninh được cấp tài khoản đại lý. Điều kiện để Ninh duy trì tài khoản đại lý của mình là mỗi tháng tổng giao dịch mua và bán giữa đại lý và các con bạc phải đạt tối thiểu 1 tỉ Gam (điểm Gam trong trò chơi), nếu không sẽ bị thu hồi.



Ứng dụng trò chơi và đánh bạc trực tuyến. Ảnh: ĐL

Khi đạt và vượt số lượng yêu cầu thì Ninh được thưởng. Từ giữa tháng 9- 2019, Ninh bắt đầu thực hiện việc mua bán điểm Gam trong trò chơi. Tất cả giao dịch mua bán Gam của Ninh với đại lý cấp trên và các con bạc được tính toán ăn chia theo tỉ lệ nhà cái đặt ra. Để tăng doanh số, Ninh còn đứng ra mở rộng mạng lưới đại lý, Ninh vào Nghệ An kéo vợ chồng Hoàng và Linh - chủ cửa hàng Internet Kinh Game tại xã Hưng Lộc làm đại lý. Vợ chồng Hoàng giao dịch với các con bạc qua điện thoại và mạng xã hội hoặc thuê thêm người trực tiếp đi giao dịch. Số tiền mua bán Gam được thanh toán qua tài khoản ngân hàng vào 10 giờ và 22 giờ hằng ngày.



Tang vật ma túy thu tại nhà hai đối tượng đánh bạc. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Sau thời gian xác lập chuyên án 224D, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã thu thập chứng cứ, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Ninh và vợ chồng Hoàng. Ban chuyên án cũng bắt giữ hai con bạc là Đại và An. Khám xét nhà riêng của Đại, cơ quan công an thu giữ 31,02 g ma túy tổng hợp, thu giữ 3,23 g ma túy tại nhà riêng của An.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.