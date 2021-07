Ngày 30-7, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sỹ công an bị tấn công khi nhắc nhở người dân thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.



Theo đó, do phát hiện một cụ ông không đeo khẩu trang, vị công an tiến lại gần, yêu cầu người này chấp hành biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, cụ ông không những không chấp hành mà còn liên tục lớn tiếng, thậm chí dùng mũ cối đánh mạnh vào vùng đầu chiến sỹ công an.

Được biết, sự việc xảy ra trên đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Tây Hồ, Hà Nội. Chứng kiến sự việc, nhiều người tỏ ra bất bình trước hành động của cụ ông.

Thông tin về vụ việc trên, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô cho hay các cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo vị lãnh đạo, chiến sỹ công an bị đánh đang công tác tại Công an phường Nghĩa Đô. Sau khi bị đánh vào vùng đầu, chiến sỹ này đã được sơ cứu vết thương.

Hiện tại, cụ ông trong đoạn clip đã được mời đến UBND phường để giải quyết.