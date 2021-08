Tối 29-8, ông Võ Khắc Thái, Bí thư quận 7, TP.HCM xác nhận với PLO người đàn ông tự xưng là “ban chỉ đạo quận 7” quậy ở siêu thị bị người dân đưa lên mạng xã hội không nằm trong ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 7.

“Hiện chúng tôi đã yêu cầu công an vào cuộc và truy xét người đàn ông trên”, ông Thái nói thêm.



Người đàn ông lớn tiếng với nhân viên siêu thị không phải nằm trong ban chỉ đạo nào của quận 7. Ảnh: Cắt từ clip

Cũng theo ông Thái, nếu người đàn ông trên mà thuộc quận 7 thì ông đã xử lý nghiêm rồi.

Một nguồn tin từ Công an quận 7 cũng xác nhận đã nắm được vụ việc và đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ trích xuất camera, truy xét người đàn ông trên.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip dài 1 phút 49 giây, thể hiện một người đàn ông tự xưng là “ban chỉ đạo quận 7” cự cãi, lớn tiếng với nhân viên và bảo vệ của một siêu thị tại quận 7.

Video người đàn ông tự xưng ban chỉ đạo quận 7 lớn tiếng với nhân viên siêu thị. Video: Mạng xã hội

Trong clip, người đàn ông này liên tục chỉ tay, lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị và nói: “Tôi cho công an xuống gặp ông”. Nói dứt lời, người này sau đó dơ thẻ màu trắng lên nói tiếp: “Tôi mua cho ban chỉ đạo nha, anh ở đây địa bàn quận 7, ban quản lý hay sao… giỡn mặt với tôi à”.

Chưa dừng lại, người này tiếp tục vượt qua dây phong toả của siêu thị rồi đi vào trong, tiếp tục lớn tiếng. Lúc này một bảo vệ siêu thị yêu cầu người này không nên lớn tiếng, người đàn ông liền chỉ tay đáp: “Tôi cho công an xuống làm việc bây giờ”.

Bảo vệ tiếp tục yêu cầu người này không được vào trong siêu thị, ông tiếp tục lớn giọng: “Tôi bước vô nè, thằng nào làm gì được tôi”. Bảo vệ tiếp tục yêu cầu người này ra ngoài thì ông quát to và yêu cầu một người phụ nữ đi cùng ra lấy điện thoại rồi lớn tiếng: “Tôi gọi công an xuống, ông là an ninh thì an ninh gì, an ninh công ty gì… tôi vô đây nè thằng nào làm gì tôi… kêu bảo vệ toà nhà này xuống đây, nhanh”.

Người này dơ thẻ màu trắng lên nói tiếp: Tôi nói cho anh nghe, tôi là ban chỉ đạo quận 7 nha, anh đưa giấy tờ của anh ra… tôi làm địa phương ở đây nè, tôi quản lý địa bàn này nè, ông biết tôi không..

Sau đó người này kéo khẩu trang xuống thách thức bảo vệ chụp hình lại.