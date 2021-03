Bỏ ma túy trong lọ thực phẩm chức năng

Chiều 16-3, Cơ quan công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án 0321M, chặt đứt đường dây ma túy từ châu Âu về Nghệ An.



Nguyễn Vĩnh Thướng bị khống chế, bắt giữ.

Trước đó, từ tháng 8-2020, các trinh sát Công an huyện Yên Thành phát hiện đường dây ma túy đưa từ nước ngoài về Yên Thành với thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Do vậy, Công an huyện Yên Thành xác lập chuyên án 0321M để vào cuộc điều tra.

Sau thời gian theo dõi, mai phục, đến rạng sáng 13-3, Ban chuyên án 0321M phối hợp cùng công an các xã Viên Thành, xã Long Thành (huyện Yên Thành) quyết định phá án.

Khi biết Nguyễn Vĩnh Thướng (25 tuổi, trú xóm 3 xã Viên Thành), “mắt xích” quan trọng trong đường dây sắp đưa ma túy đi tiêu thụ, các cán bộ, chiến sĩ vây bắt. Khi thấy cảnh sát, Thướng liều lĩnh nhảy từ tầng hai ngôi nhà ở xuống đất để chống đối và chạy trốn.

Tuy nhiên, các chiến sĩ đã kịp khống chế, bắt giữ Thướng. Khám xét nhà ở của Thướng, công an thu giữ tang vật 1.108 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 650 gram).

Thướng là kẻ nghiện ma túy nặng. Tại cơ quan công an, bước đầu Thướng khai, Thướng là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy từ châu Âu về Việt Nam. Nhóm đối tượng này đã mua ma túy tổng hợp, thuốc lắc từ nước ngoài bỏ lẫn lộn vào lọ thực phẩm chức năng rồi gửi về Việt Nam.

Ngày 16-3, Công an huyện Yên Thành đã tổ chức lễ trao thưởng thành tích xuất sắc chuyên án 0321M.