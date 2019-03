Bộ trưởng Tô Lâm: Tảng băng chìm về ma túy rất lớn

Chỉ trong tháng 3, bắt hơn 1 tấn ma túy Theo Thiếu tướng Phạm Văn Các (Cục trưởng Cục C04, Bộ Công an), ngày 30-1, C04 đã xác lập chuyên án 218LP triệt xóa đường dây đưa ma túy từ nước ngoài vào VN. Ngày 17-2, tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), C04 đã phối hợp với biên phòng, Công an tỉnh Hà Tĩnh… bắt giữ một người quốc tịch Lào, thu hơn 278 kg ma túy đá. Kẻ cầm đầu đường dây tiếp tục đưa ma túy từ khu vực Tam giác vàng vào VN. Đến ngày 19-3, ban chuyên án xác định nhóm tội phạm đưa khoảng 300 kg ma túy từ cửa khẩu Bờ Y về TP.HCM cất giấu trước khi vận chuyển bằng đường biển ra nước thứ ba tiêu thụ. Đến chiều 20-3, ban chuyên án đã cất vó, bắt giữ toàn bộ số ma túy cùng những người liên quan. Tiếp đến, Cục đã phối hợp với các cơ quan trong nước thông báo để hải quan Philippines bắt giữ 276 kg ma túy đá vào chiều 22-3. Tính đến nay, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị địa phương bắt bảy người, trong đó có bốn người nước ngoài, ba người VN, thu hơn 1,1 tấn ma túy đá. • Đêm 27-3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác 363 cùng CSGT An Sương, Công an huyện Hóc Môn phát hiện xe bán tải chở gần 300 kg heroin. Vụ án này đang được mở rộng điều tra. _____________________________________ Để kịp thời động viên thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, chiến sĩ chuyên án 218LP, Đại tướng Tô Lâm (Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an) đã trao thư khen và thưởng nóng cho các tập thể gồm: Công an TP.HCM, Tây Ninh, Kon Tum, Bình Dương, Đắk Nông… Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT TP.HCM) và Công an huyện Hóc Môn cũng được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, bắt giữ 895 bánh heroin tại ngã tư An Sương. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng đã tặng bằng khen cho một tập thể và năm cá nhân của Bộ Công an, trao thư khen cho bốn tập thể của Tổng cục Hải quan có thành tích xuất sắc trong triệt phá các đường dây ma túy.