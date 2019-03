Các 'trùm' ma túy đang chuyển hoạt động vào phía Nam

Nhắc tới ma túy, các tỉnh biên giới phía Bắc được biết đến như là “sào huyệt” của loại tội phạm này. Những chuyên án triệt phá số lượng ma túy cực lớn vẫn thường được triển khai ở Sơn La, Điện Biên hay Bắc Kạn.



Lực lượng công an liên tiếp triệt phá những đường dây vận chuyển ma túy ở phía Nam với số lượng cực lớn

Tuy nhiên, vài tuần trở lại đây lực lượng chức năng liên tục bắt giữ các đường dây vận chuyển ma túy phía ở Nam với số lượng lên tới hàng trăm kg.

Điển hình như chiều 20-3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cùng Công an TP.HCM, Công an tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Dương… khám phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về TP.HCM. Khám xét kho hàng của Công ty Hasan ở phường Bình Hưng Hoà (quận Bình Tân, TPHCM), lực lượng chức năng thu giữ 300kg ma túy đá.

Tối 27-3, tổ công tác 363 cùng CSGT An Sương trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện chiếc xe bán tải chạy hướng từ Củ Chi về Hóc Môn chở 895 bánh, ước lượng gần 300kg.

Việc liên tiếp phát hiện và triệt phá các đường dây ma túy “khủng” nêu trên cho thấy loại tội phạm này đang có xu hướng di chuyển từ phía Bắc vào phía Nam

Về vấn đề trên, tại cuộc họp báo quý 1/2019 của Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng C04 cho biết trong giai đoạn cuối năm 2018, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã tấn công, triệt phá rất quyết liệt với tội phạm ma túy ở phía Bắc.

Trong số này, lực lượng của Bộ Công an cùng địa phương đã tiêu diệt hai “ông trùm” ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận ở Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La. “Sau khi cảnh sát tiêu diệt những đối tượng này, các đối tượng còn lại tìm đường khác để đưa ma túy vào Việt Nam” – Thiếu tướng Các nói.

Theo vị cục trưởng, Việt Nam có trên 3.000 km đường biên giới, với nhiều nghìn đường mòn, lối mòn. Việt Nam cũng chỉ cách khu vực giam giác vàng - trung tâm sản xuất ma túy của thế giới qua Lào 500km, địa bàn rất hiểm trở. Lợi dụng những điểm trên, tội phạm liên tục thẩm lậu ma túy vào nước ta.

Nắm được tình hình này, lực lượng ma túy cấp Bộ đã có những phương án, kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện các đối tượng tập trung vận chuyển ma túy vào khu vực bắc miền Trung và phía Nam.

“Chỉ trong quý 1/2019, số lượng ma túy bắt giữ đã lớn hơn cả năm ngoái” – Thiếu tướng Các cho hay.