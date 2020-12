Cải tạo ghế phụ trên ô tô để chở thuốc lá lậu

Ngày 26-12, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho hay đơn vị đang tạm giữ hình sự hai thanh niên vận chuyển thuốc lá lậu.



Tâm, Khá và xe tang vật. Ảnh: CACC

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng tuần tra Công an quận Ninh Kiều kiểm tra xe ô tô 51H-338.10 do Nguyễn Trọng Tâm điều khiển chở theo Trần Văn Khá (cùng 26 tuổi, cùng ngụ tỉnh Long An).

Kiểm tra phương tiện, lực lượng công an phát hiện trên ô tô có 6.600 gói thuốc lá lậu các loại.

Làm việc với lực lượng chức năng, Tâm và Khá khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá lậu nói trên từ Long An về TP Cần Thơ tiêu thụ.

Ngoài ra, để đối phó với cơ quan chức năng, Tâm và Khá đã sử dụng nhiều biển kiểm soát giả để thay đổi trong quá trình vận chuyển, đồng thời cải tạo, tháo gỡ các ghế phụ của xe để chứa thuốc lá.