Cầm dao sang đám giỗ đâm tử vong đối thủ

Ngày 28- 5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ Phạm Văn Niêm (34 tuổi, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người.



Người thân của nạn nhân, ngồi trước Nhà tang lễ BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chờ khám nghiệm tử thi.

Trước đó, trưa 26 -5, Niêm cùng Thái Viết Hiếu (31 tuổi, trú xã Nghi Vạn) đến nhà người cùng xã là ông Lê Văn P. để ăn giỗ. Sau khi ăn uống xong giữa Niêm và Hiếu mâu thuẫn, cãi nhau rồi xô xát. Mọi người đã can ngăn hai bên, Niêm đi về nhà.



Sau đó khoảng 30 phút, Niêm còn ấm ức nên cầm dao đi sang nhà ông P., tấn công làm Hiếu gục tại chỗ.

Mọi người đã đưa Hiếu đi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên một ngày sau thì không qua khỏi.

Được biết, Niêm có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.