Cần Thơ: Triệt phá điểm đá gà hàng trăm triệu đồng

Ngày 24-1, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt xóa điểm cờ bạc quy mô lớn hàng trăm triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình, vào trưa 23-1, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Ninh Kiều đã bao vây, bắt quả tang 19 người đang đá gà ăn tiền tại khu đất trống thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều. Tang vật thu được tại hiện trường gồm sáu con gà đá, một xe ô tô và 18 xe máy cùng hơn 800 triệu đồng tiền mặt.



19 người bị bắt quả tang đang đá gà ăn tiền. Ảnh: CA

Kết quả xác minh ban đầu của công an cho thấy điểm cờ bạc này do HQ (46 tuổi, ngụ Khu vực 7, phường An Bình) cầm đầu tổ chức.

Hiện Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Theo Công an, việc triệt xóa điểm cờ bạc quy mô lớn trên nằm trong kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố.