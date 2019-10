Cảnh sát tìm người bị lừa đi du học Canada, Mỹ, Nhật

Ngày 21- 10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang thông báo tìm bị hại trong vụ án Nguyễn Vinh Kỳ (67 tuổi, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đã có nhiều nạn nhân vì giấc mơ du học mà bị lừa - Ảnh minh họa

Theo công an, Kỳ có 4 người con đang du học tại các nước Mỹ, Canada. Bản thân Kỳ là thợ kim hoàn và kinh doanh vàng, do không đủ tiền cho các con đi du học nên Kỳ đã thế chấp nhà đất vay tiền ngân hàng. Việc kinh doanh vàng của Kỳ cũng thua lỗ, Kỳ vay mượn nhiều nơi nhưng vẫn không thể cứu vãn được tình hình.

Lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, Kỳ đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người này lợi dụng việc bốn con đang du học ở nước ngoài và chính mình có visa du lịch Canada trong vòng 10 năm để đưa ra lòe người dân. Kỳ “nổ” với người dân làm được thủ tục đi du học, du lịch tại nước ngoài như Canada, Mỹ, Nhật Bản… với chi phí mỗi suất 400 đến 600 triệu đồng.

Kỳ lên mạng Internet để tìm hiểu những quy trình làm thủ tục xin cấp visa du lịch, du học ở nước ngoài để tư vấn cho “dân tin”.

Có ít nhất 5 người dân đã đưa cho Kỳ 1,8 tỉ đồng, sau khi tìm hiểu mới biết Kỳ đã phá sản và lừa đảo nên đã trình báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Vinh Kỳ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Nghệ An thông báo cho ai là người bị Nguyễn Vinh Kỳ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa đi du học, du lịch ở nước ngoài như trên thì trực tiếp đến Cơ quan CSĐT tra, Công an tỉnh Nghệ An (địa chỉ: Đại lộ Lê-Nin, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) để được giải quyết. Người bị hại có thể liên hệ trực tiếp với ông Trần Hoa Kỳ, Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, số điện thoại 0915.12.8448.