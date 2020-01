Chân dung nghi can nổ súng chết 4 người ở Củ Chi

Ngày 29-1, Công an huyện Củ Chi vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra truy xét vụ nổ súng ở địa bàn khiến 4 người tử vong. Theo một nguồn tin, nghi can cầm theo khẩu súng giống súng AK đến sới bạc thường diễn ra đá gà và đánh bạc ăn tiền ở một khu vực vắng trên đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi vào chiều cùng ngày.



Nghe tiếng súng nổ, tất cả đám bạc tháo chạy tán loạn, 4 người gục tại hiện trường, tử vong tại chỗ; 1 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đám bạc sau đó tháo chạy tán loạn, người dân phát hiện vụ việc nên báo công an.

Nghi can gây án ban đầu được xác định tên là T. (SN 1989, ngụ quận 11).

Theo hình ảnh từ camera an ninh khu vực, T. sau khi gây án thì bỏ trốn trên xe SH màu đỏ. Khẩu súng được để ở trên chân; người này vóc tầm thước, mặc quần short jean, áo khoác đen, đeo khẩu trang. Công an TP.HCM đã thông báo cho nhiều đơn vị chốt chặn, truy bắt và cảnh báo đối tượng có vũ khí và cực kỳ nguy hiểm.