Chốt chặn các tuyến đường bắt kẻ cướp giật ở Bình Dương

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ Trần Quốc An (30 tuổi) và Hồ Quang Vũ (23 tuổi, cùng ngụ tại Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.



Hai kẻ cướp giật bị tóm gọn sau khi giật điện thoại của một người phụ nữ

Trước đó, chị Mai Thị H. (29 tuổi, quê ở Trà Vinh) chạy xe trên đường thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương) thì bị An và Vũ ép xe giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Kịp nhớ biển số xe của bọn cướp, chị đến công an trình báo.

Ngay sau khi nhận tin, Công an thị xã Thuận An nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn các tuyến đường.

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ xảy ra vụ việc, công an thị xã Thuận An đã phát hiện và tóm gọn hai tên cướp giật cùng tang vật vừa mới cướp được của chị H.

Bước đầu, hai người khai nhận đã thực hiện khoảng 8 vụ trên địa bàn thị xã Dĩ An (Bình Dương).