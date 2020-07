Chủ hụi sợ trộm, mang tài sản 800 triệu đi cất thì bị lấy cắp

Ngày 24-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa phát thông báo truy tìm Lê Trần Thái Hiển (tự Tý Lớn, 28 tuổi, ngụ quận 6) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Công an cũng tiếp tục làm rõ đồng phạm của Hiển. Cả hai đã táo tợn thực hiện vụ trộm tại ngôi nhà một chủ hụi trên đường Lê Công Phép (phường An Lạc, quận Bình Tân).



Nạn nhân là bà Phan Thị D. (73 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Tháng 9-2019, bà D. hốt hoảng đến công an trình báo về việc bị mất trộm tài sản. Cụ thể, thời điểm này, bà D. nghe thấy những người hàng xóm lo lắng về việc trộm cắp xảy ra trên địa bàn.

Do là chủ hụi, cất giữ số tài sản khá lớn trong nhà nên bà D. gom hết tài sản gồm tiền mặt, nữ trang, kim cương (khoảng 800 triệu) bỏ vào trong hai chiếc túi xách, định mang lên cất trong két sắt ở phòng ngủ.

Tuy nhiên nửa chừng, bà sực nhớ là phải đi mua thuốc nên đã đặt hai chiếc túi trong phòng khách rồi ra tiệm thuốc chỉ cách nhà vài mét. Do chủ quan gần nhà nên bà D. đã không khóa cửa mà chỉ khép hờ.

Lúc đến tiệm thuốc, bà quay lại nhìn thì thấy một nam thanh niên cầm theo chiếc túi xách đựng tài sản của mình bỏ chạy ra khỏi nhà nên hô hoán cướp, cướp… rồi đuổi theo, giữ chiếc xe máy lại nhưng sức yếu nên không thành.

Nam thanh niên trộm cắp sau đó cùng đồng bọn tẩu thoát về hướng đường Kinh Dương Vương.

Cụ bà sau đó đến công an trình báo vụ việc. Vào cuộc điều tra, truy xét, công an xác định nghi can thực hiện vụ trộm là Lê Trần Thái Hiển. Tuy nhiên, người này đã không còn ở nơi cư trú và bỏ đi đâu không rõ.

Công an TP.HCM phát đi thông báo đề nghị Lê Trần Thái Hiển nhanh chóng đến trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Hoặc ai biết người này ở đâu, báo về Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, số 459 đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 10, số điện thoại: 0693.187.412 gặp đồng chí Nguyễn Văn Tùng) để được giải quyết.