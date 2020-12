Cô gái lừa 37 người đi xin việc để lấy tiền

Chiều 19-12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, ngày 18-12, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Bích Ngọc (22 tuổi, trú phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Ngọc tại cơ quan công an. Ảnh Công an thị xã Kỳ Anh.

Ngọc không có việc làm và đã nghĩ ra chiêu tuyển người muốn xin việc để chiếm đoạt tiền của người đi xin việc.

Tháng 11-2019, Ngọc liên hệ với chị PTH (bạn của Ngọc) đăng tin tuyển dụng với nội dung: Công ty Sha Wang vừa mới trúng thầu ở Khu kinh tế Vũng Áng, cần tuyển công nhân dọn dẹp và phụ hàn.

Khi người dân đến xin việc làm thì Ngọc yêu cầu chị H. thu hồ sơ và thu mỗi người số tiền 1.200.000 đồng (bao gồm tiền quần áo, bảo hiểm và thẻ ra vào) rồi đưa cho Ngọc.

Ngọc cũng hứa với chị H. là mỗi bộ hồ sơ, chị H. sẽ được Ngọc trả công 60.000 đồng.

Ngày 13-12, chị H. biết ngọc lừa đảo nên đã trình báo với Công an thị xã Kỳ Anh. Nhận được trình báo và tố cáo, lãnh đạo Công an thị xã Kỳ Anh đã vào cuộc xác minh.

Qua điều tra cho thấy, từ tháng 11-2020 đến ngày 5-12, chị H. đã nhận được 37 bộ hồ sơ và thu được số tiền 44,4 triệu đồng rồi đưa hết cho Ngọc. Số hồ sơ đó Ngọc vứt đi còn tiền thì lấy tiêu xài cá nhân.

Công ty Sha Wang tuyển dụng là do Ngọc tự nghĩ ra để lừa chị H. và người lao động chứ không có thật.