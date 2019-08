Con rể đâm cha và anh vợ tử vong

Ngày 5-8, Công an TP Uông Bí cho biết các lực lượng chức năng đang truy bắt Hoàng Văn Sắt (46 tuổi, trú phường Thanh Sơn, TP Uông Bí), nghi can này đã đâm cha vợ và anh vợ tử vong.



Hiện trường xảy ra vụ án mạng khiến hai cha con tử vong.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 tối 4-8, tại khu 10, phường Thanh Sơn (TP Uông Bí) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến ông Nông Văn S. (72 tuổi) và con trai là Nông Văn T. (42 tuổi) tử vong. Nghi can gây ra vụ án mạng được xác định là Hoàng Văn Sắt.

Theo đó, do mâu thuẫn gia đình, tối 4-8, Hoàng Văn Sắt và cha vợ là ông Nông Văn S. đã to tiếng cự cãi. Con trai ông S. nghe tiếng cha và em rể cãi nhau đã chạy sang can ngăn. Sau đó Sắt đã dùng dao đâm cha vợ và anh vợ tử vong tại chỗ.

Ngay trong đêm, Công an TP Uông Bí phối hợp và lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra. Sau khi gây án, nghi can Sắt đã bỏ trốn, lực lượng công an đang khẩn trương truy bắt.