Công an Bình Thạnh tìm người liên quan đến 3 vụ tai nạn

Ngày 29-1, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang truy tìm người điều khiển phương tiện và chủ các phương tiện có liên quan trong ba vụ tai nạn xảy ra vào tháng 12-2020 và tháng 1-2021. Cụ thể:



1. Ngày 20-12-2020, Đội CSGT-TT Công an Quận Bình Thạnh có thụ lý vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 18 giờ 40 tại trước số 407 Phạm Văn Đồng, phường 11, Quận Bình Thạnh. Liên quan giữa xe 51H-782.65 do Huỳnh Văn Hoài (SN 1985, ngụ 67 Huỳnh Thiện Lộc, Hoà Thạnh, Tân Phú) điều khiển lưu thông trên trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ Nguyễn Xí về Phan Văn Trị.

Khi đến nơi nói trên đang dừng chờ đèn đỏ thì bị xe ôtô không rõ đặc điểm, biển số, người điều khiển đụng vào phía sau xe. Sau đó xe này rời khỏi hiện trường. Công an thông báo người điều khiển và chủ phương tiện xe ôtô không rõ biển số có liên quan đến tai nạn giao thông nói trên liên hệ cán bộ Bùi Khắc Huy, cán bộ xử lý tai nạn của Đội CSGT-TT Công an Quận Bình Thạnh, số điện thoại 0974.734.400 để phục vụ điều tra giải quyết vụ tai nạn.

2. Vào lúc 11 giờ 45 phút, ngày 30-12-2020, tại trước số 36 Trần Quí Cáp, phường 11 quận Bình Thạnh xảy ra tai nạn giữa xe mô tô BKS 54S3-8404 và người đi bộ tên Nguyễn Xích Minh Khôi (SN 2009, ngụ tại 763/5/24 Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú). Xe máy do một nam thanh niên, mặc màu xanh đậm, áo ngắn tay màu tím, tóc dài cột phía sau (không rõ lai lịch) điều khiển, lưu thông trên đường Trần Quí Cáp hướng từ đường Nơ Trang Long về Phan Văn Trị.

Sau tai nạn, nam thanh niên điều khiển xe mô tô trên, rời khỏi hiện trường đến nay không đến cơ quan công an để giải quyết. Để phục vụ việc điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông theo quy định, Công an quận Bình Thạnh thông báo tìm người điều khiển xe mô tô và chủ phương tiện xe mang biển kiểm soát 54S3-8404 đến Công an quận Bình Thạnh, Đội CSGT-TT tại địa chỉ: 28 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh. Liên hệ cán bộ Đinh Thanh Tâm - cán bộ xử lý tai nạn, số điện thoại 090.38.37.350 để giải quyết.

3. Vào hồi 4 giờ 50 ngày 01-01-2021, tại trước số 306 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM xảy ra tai nạn giữa xe mô tô biển số 20B1-73716 do Trương Văn Huệ (SN 1979, ngụ TT Trại Cau, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) điều khiển lưu thông trên đường Ung Văn Khiêm hướng từ Nguyễn Văn Thương về Điện Biên Phủ và xe mô tô biến số 51G-45608 do một nam thanh niên chưa rõ người điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau tai nạn, nam thanh niên để lại xe gắn máy trên, rời khỏi hiện trường. Để phục vụ điều tra giải quyết vụ tai nạn giao, Công an quận Bình Thạnh thông báo nội dung trên để tìm người điều khiển và chủ xe gắn máy biển số 51G-45608 liên hệ Đội CSGT- TT Công an quận Bình Thạnh, gặp Trung tá Đoàn Trọng Bộ - cán bộ xử lý tai nạn, số điện thoại 0903.358875 để giải quyết.

Công an thông báo nếu sau 30 ngày các bên có liên quan không đến liên hệ sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.