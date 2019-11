Công an kết luận vụ 'bắt giữ người' ở trường Pascal

Công an từng họp báo Ngay sau thời điểm bắt giữ các bị can, bà Trần Kim Phương có nhiều đơn thư tới cơ quan chức năng, tố cáo Công an quận Bắc Từ Liêm tạo hiện trường “bắt cóc con tin giả”, tự ý phá khóa gây thiệt hại tài sản... Bà cho rằng thực tế không có vụ bắt giữ người nào. Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức họp báo, khẳng định việc bắt giữ các đối tượng chống người thi hành công vụ là đúng quy định pháp luật. Còn việc có hay không vụ bắt giữ người, cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ. Cũng liên quan đến vụ việc, tháng 8-2019, Văn phòng Chủ tịch nước chuyển đơn của bà Phương với nội dung tố cáo Công an quận Bắc Từ Liêm đến chủ tịch UBND TP Hà Nội để chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.