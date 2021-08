Liên quan đến việc người phụ nữ tên NTN, 33 tuổi, đi từ quận 4 sang quận 1 không đeo khẩu trang , có thông tin là bà từng "quậy" ở cửa hàng Circle K+ trên đường Tôn Đản, phường 13, quận 4 vào tối 31-5 và đã bị xử phạt, PLO đã làm rõ thông tin này cũng như việc xử lý của cơ quan chức năng.



Bà NTN không đeo khẩu trang khi làm việc với Công an quận 1. Ảnh: M.SĨ

Công an quận 1 đang thu thập tài liệu

Về hành vi bà NTN chạy xe máy từ quận 4 sang quận 1 không đeo khẩu trang, lãnh đạo UBND phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cho biết Công an phường này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà NTN về các hành vi: không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được các giấy tờ có liên quan như CCCD/CMND, giấy phép lái xe, giấy đăng kí xe.

Công an phường cũng tạm giữ phương tiện, lập biên bản và đề xuất UBND phường Cầu Ông Lãnh xử phạt các hành vi trên với tổng mức phạt là 2,6 triệu đồng.

Trong đó, UBND phường sẽ ra quyết định xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang là 2 triệu đồng, các hành vi khác sẽ do công an phường ra quyết định.

Hiện hồ sơ vi phạm vừa được công an lập, UBND phường chưa ra quyết định xử phạt, việc ra quyết định này sẽ được thực hiện trong 7 ngày.

Đối với thông tin bà N. từng vi phạm không đeo khẩu trang ở quận 4, lãnh đạo UBND phường Cầu Ông Lãnh cho biết đây có đọc thông tin qua báo chí về vi phạm trước đó ở quận 4 nhưng chưa thể hiện trong hồ sơ.

Theo lãnh đạo UBND phường Cầu Ông Lãnh, cơ quan nào thụ lý thì cơ quan đó có trách nhiệm thu thập thông tin và phải chứng minh qua hồ sơ cụ thể. Tuy nhiên trong hồ sơ ban đầu, người này khai là vi phạm lần đầu. Trong hồ sơ không thể hiện người này từng vi phạm ở địa phương khác nên chưa có cơ sở áp dụng tình tiết tăng nặng.

Về nghi vấn bà N. tái phạm không đeo khẩu trang khi ra đường, lãnh đạo Công an phường Cầu Ông Lãnh, cho biết đang làm các thủ tục để thu thập tài liệu.



Công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 đã lập biên bản xử phạt. Ảnh: M.SĨ

Quận 4 xác nhận bà N. bị trầm cảm, từng vi phạm ở Circle K+



Theo nguồn tin của PLO, qua xác minh thì công an quận 4 xác nhận người phụ nữ không đeo khẩu trang bị Công an phường Cầu Ông Lãnh xử phạt chính là người phụ nữ "quậy"ở cửa hàng quận 4 hồi cuối tháng 5 vừa qua. Bà đã bị UBND phường 13, quận 4 xử phạt 2 triệu đồng; Công an phường 13, quận 4 phạt 350.000 đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng, không xuất trình giấy tờ tùy thân.



Bà N. không đeo khẩu trang, thiếu hợp tác với cơ quan chức năng quận 4 hồi tháng 5-2021. Ảnh chụp từ clip

“Phía gia đình cho biết bà N. có dấu hiệu trầm cảm do chuyện tình cảm” - nguồn tin nói và cho biết Công an phường 13, quận 4 đang tiến hành làm việc với bà N.

“Cảnh sát khu vực có nắm thông tin về người phụ nữ này. Gia đình họ không nằm trong khu phong toả, gia đình không có ca nhiễm, nên họ vẫn di chuyển được, đi mua lương thực thực phẩm… và mang khẩu trang khi ra ngoài” - nguồn tin nói.

Về hình ảnh lan truyền trên mạng có liên quan đến người phụ nữ này bị nhốt trong nhà, cửa rào chắn kín mít bởi lưới sắt, thang và xe máy… thì vị này thông tin đây là hình ảnh cũ.

“Ảnh này lâu rồi. Nhà này có hai cổng, cổng ở đằng trước. Ảnh này rào là cổng sau, để hạn chế di chuyển sang nhà hàng xóm. Không ai rào kín bưng như vậy hết. F0 cũng không rào như vậy, bệnh cấp cứu rồi đi sao?”- nguồn tin khẳng định.

Hiện tại, để đảm bảo an toàn phòng dịch, cơ quan chức năng quận 4 đã đưa người phụ nữ vào diện quản lý theo quy định. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ tăng hình phạt, không dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính.

Quận 1 phải xác minh để áp dụng tình tiết tăng nặng Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) sửa đổi năm 2020 thì hành vi tái phạm trong vi phạm hành chính phải đáp ứng ba điều kiện: đã bị xử lý vi phạm hành chính; hành vi tái phạm phải là hành vi đã bị xử phạt hành chính trước đây; chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử lý vi phạm quy định tại Điều 7, Luật XLVPHC năm 2012 (thời hạn là 6 tháng đến 1 năm tủy thuộc vào hình thức xử phạt vi phạm hành chính đã bị xử phạt trước đó) Đồng thời, theo quy định tại Điều 10, Luật XLVPHC năm 2012 thì tái phạm là tình tiết tăng nặng. Về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm. Do đó việc áp dụng tình tiết tăng nặng trong xử lý vi phạm hành chính sẽ do người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm xác minh tình tiết tăng nặng và việc xác minh này phải được lập thành văn bản theo quy định tại Điều 59, Luật XLVPHC năm 2012. Theo khoản 9, Điều 1, Luật XLVPHC năm 2020 sửa đổi: Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt. Như vậy, trong trường hợp nếu có thông tin bà NTN từng vi phạm hành chính ở quận 4 thì cơ quan chức năng quận 1 phải tiến hành xác minh, lập thành văn bản; nếu là hành vi tái phạm đủ ba điều kiện thì có thể áp dụng tình tiết tăng nặng. Luật sư Đặng Thành Trí, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu