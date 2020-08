Công an quận 1 tìm 3 kẻ trộm bị camera an ninh ghi hình

Ngày 21-8, Công an quận 1 (TP.HCM) lập hồ sơ, điều tra ba vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.



Theo điều tra, chị N. (quê Tây Ninh) trình báo về việc mình bị mất thẻ Visa và thẻ Classic ngân hàng vào hồi tháng 6.

Cùng ngày, chưa kịp khóa thẻ thì người phụ nữ nhận được hai tin nhắn từ phía ngân hàng thông báo tài khoản vừa bị trừ liên tiếp hơn 46 triệu đồng và hơn 39 triệu đồng.



Hình ảnh người phụ nữ sử dụng thẻ Visa và thẻ Classic của nạn nhân để mua hàng. Ảnh: CA

Nạn nhân liên hệ ngân hàng thì được thông báo giao dịch sử dụng thẻ đều được thực hiện tại một cửa hàng ở phường Phạm Ngũ Lão (quận 1).

Vào cuộc điều tra, Công an quận 1 làm việc với nhân viên quản lý của cửa hàng. Theo đó, khoảng 17 giờ 30 phút và 18 giờ 9 phút ngày 29-6, camera an ninh ghi nhận một phụ nữ mặc áo màu đỏ, đeo khẩu trang, tự xưng là chủ thẻ mua nhiều thiết bị di động như iPhone, Apple Watch, Airpod… tổng tiền hơn 39 triệu đồng.

Trong lúc đó, nạn nhân cho rằng không biết mất thẻ ở đâu, khi nào và không nợ tiền ai, không cho ai mượn thẻ. Số điện thoại mà người phụ nữ mua hàng ở cửa hàng cũng không phải của chị N.

Tiếp đó, một vụ trộm khác cũng xảy ra trên địa bàn quận 1. Nạn nhân là chị T. (19 tuổi, ngụ quận 4). Hôm 6-7, chị T. đi xe máy hiệu Honda Dream đến trước cửa hàng tiện lợi trên đường Nguyễn Thái Học (quận 1) rồi khóa cổ, đi vào bên trong làm việc.



Người đàn ông vờ mua hàng rồi rời đi trên xe máy của nữ nhân viên được camera an ninh ghi lại. Ảnh CA

Khoảng 22 giờ cùng ngày, một người đàn ông vào giả vờ mua hàng. Chưa đầy năm phút, người này đến quầy gặp chị T. thanh toán tiền rồi ra về. Chị T. nghe tiếng nổ máy xe, chạy ra thì thấy “vị khách” rời đi trên xe của mình.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, thủ phạm là người đàn ông tầm 30 tuối, cao khoảng 1,65m, đeo kính và khẩu trang, mặc áo và đội mũ bảo hiểm một hãng xe ôm công nghệ.

Cơ quan CSĐT Công an quận 1 cũng đang thụ lý điều tra một vụ trộm tài sản khác. Cụ thể, khoảng 6 giờ ngày 5-7, chị L. (36 tuổi, ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) để ba lô tại nhà rồi đi vệ sinh.

Ít phút sau, chị L. quay ra phát hiện một phụ nữ đã lấy ba lô của mình rồi tẩu thoát trên xe máy hiệu AirBlade (màu đen, viền đỏ - trắng) do một người nam giới điều khiển.



Hình ảnh từ camera an ninh ghi nhận hai người tháo chạy khỏi hiện trường vụ trộm. Ảnh CA

Nạn nhân tri hô và đuổi theo nhưng không kịp nên đã đến công an trình báo. Tài sản bị mất có sợi dây chuyền vàng, một lắc vàng, một nhẫn vàng cùng chín triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 để nghị ai phát hiện những người có đặc điểm như trong ảnh và phát hiện tài sản có đặc điểm nêu trên, đề nghị liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 1 (số 73 Yersin, PCầu Ông Lãnh, Q1) để cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc.

