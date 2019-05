Công an quận Cái Răng thông tin đưa 1 bị can đi cấp cứu

Ngày 25-5, Công an quận Cái Răng, TP.Cần Thơ đã thông tin trường hợp một can phạm nhập viện.

Sở dĩ có việc cung cấp thông tin này do trước đó trên mạng xã hội facebook đăng tải thông tin một bị can đang bị tạm giam bất ngờ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mặt, tay chân có vết bầm, miệng có máu.



Võ Minh Thuận thời điểm bị bắt

Theo công an, người nhập viện tên Võ Minh Thuận (21 tuổi), là một trong bốn người liên quan đến vụ mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy đang được Công an quận Cái Răng thụ lý điều tra.

Trong quá trình tạm giam, khoảng 12 giờ 45 ngày 22-5, bị can Thuận báo bệnh, trong lúc Thuận đứng dậy đi đến cửa buồng giam thì bị té ngã xuống, phần trán đập vào cửa buồng giam. Hai can phạm giam chung buồng với Thuận nhìn thấy Thuận tự té, không có bị ai đánh đập hay tác động vào thân thể.

Cán bộ trực đã đưa Thuận ra bên ngoài kiểm tra tình trạng bệnh ban đầu, xem xét các dấu vết trên người Thuận, sau đó báo cáo Lãnh đạo đưa Thuận đến trung tâm y tế quận Cái Răng để khám bệnh với triệu chứng ban đầu là mệt, khó thở, lã mồ hôi.

Tiếp đấy, Thuận được chuyển đến Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ để tiếp tục điều trị.

Công an quận Cái Răng lý giải nguyên nhân Thuận nhập viện là do bệnh lý. Riêng dấu vết xuất hiện trên vùng trán của Thuận là do Thuận tự té va đập vào cửa buồng giam.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh nội dung đăng lên facebook không đúng sự thật sẽ xử lý theo quy định pháp luật.