Sáng 30-6, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giạm hai tháng với ba bị can để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.



Bị can Bạch Văn Hiền (Trái) và Lê Trung Thu lúc bị bắt. Ảnh: Cơ quan ANĐT cung cấp

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã khám xét nơi ở của Bạch Văn Hiền (sinh năm 1987, trú tại xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi), Phùng Thanh Tuyến (sinh năm 1983, trú tại xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi) và Lê Trung Thu (sinh năm 1980, trú tại Khu đô thị An Phú Sinh, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi).

Theo cơ quan ANĐT, cả ba bị can đã đăng tải trên Facebook thông tin, tài liệu có nội dung xâm phạm lợi ích nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức (Toà án, Công an, Quân đội, Thanh tra, VTV, Tuyên giáo) và cá nhân các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

“Mặc dù đã được lực lượng An ninh Công an tỉnh Quảng Ngãi gọi hỏi, răn đe, cảnh báo, song họ phớt lờ, thậm chí còn thách thức pháp luật” - Đại tá Võ Văn Dương cho biết thêm.