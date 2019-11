Công an Tân Bình phá điểm cá độ ở đường Trường Sa

Trước đó, vào giữa tháng 10 vừa qua, PLO cũng đã phản ánh quán cà phê tại địa 1278 đường Trường Sa, Tân Bình tổ chức cá độ bóng đá. Theo Công an quận Tân Bình, quán cà phê tại địa 1278 đường Trường Sa đã bị Công an quận phối hợp Công an phường tổ chức kiểm tra và hiện tại quán này đã ngưng hoạt động cá độ bóng đá. Trước mắt lực lượng chức năng đã xử phạt địa điểm kinh doanh này về hành vi lấn chiếm lòng lề đường. Hiện các vụ việc đang được Công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra.