Công an TP thông tin vụ 'CSGT đuổi khiến 2 cô gái thương vong'

Ngày 25-2, đại diện Công an TP.HCM cho biết, hiện Phòng tham mưu Công an TP.HCM đã nắm thông tin về vụ việc được một số trang mạng đăng tải “Hai cô gái lao vào nhà dân thương vong do bị CSGT truy đuổi”.



Vụ tai nạn khiến 1 nạn nhân tử vong tại chỗ. Ảnh: MXH.

Trước đó một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh, thông tin về việc hai cô gái không đội nón bảo hiểm, được cho là bị cảnh sát truy đuổi trên đường Trung Lập (huyện Củ Chi, TP.HCM). Do chạy với tốc độ cao, cả hai lao vào nhà dân bên đường khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương. Sự vụ xảy ra vào chiều 24-2.



Chiếc xe máy văng lên cao sau khi va chạm. Ảnh: MXH.

Theo những hình ảnh được đăng tải, chiếc xe máy sau khi lao vào nhà dân thì văng lên cao, mắc kẹt, một nạn nhân tử vong tại chỗ. Tường gạch căn nhà cũng bị hư hỏng.

Đại diện công an TP.HCM xác nhận có xảy ra sự vụ này, tuy nhiên không phải do CSGT truy đuổi. “Thời điểm trên, lực lượng CSGT dẫn đoàn cho một cơ quan ngoại giao đang chạy trên đường này. Trong thời điểm xe chuyên dụng di chuyển, hai cô gái phát hiện, lo sợ bị bắt nên đã chạy với tốc độ cao dẫn đến tai nạn” – người này nói.



Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm, xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Vị đại diện UBND xã Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi), cũng xác nhận thông tin nói trên. “Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt giải quyết hiện trường, điều tra làm rõ” – người này thông tin thêm.

Trong ngày, chúng tôi đã liên hệ với Công an huyện Củ Chi nhưng chưa nhận được trả lời.