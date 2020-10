Công an TP.HCM thảo luận, góp ý các dự án Luật

Ngày 9-10, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị thảo luận, góp ý một số quy định mới trong các dự án Luật liên quan công tác công an.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì Hội nghị.



Hội nghị diễn ra vào sáng 9-10 tại trụ sở Công an TP.HCM. Ảnh: NT

Tham dự có bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh - Nguyên Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, Tư pháp và Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng - nguyên Cục trưởng Cục CSGT Bộ Công an.

Đại diện Cục CSGT, chỉ huy của chín phòng nghiệp vụ và Công an 24 quận, huyện TP.HCM tham dự.

Các đại biểu đã trao đổi, góp ý nội dung bổ sung, các chính sách mới, dự luật liên quan đến công tác công an như: Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Cư trú; Luật Biên Phòng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)...

Các đại biểu đã góp ý, cung cấp các vấn đề từ thực tiễn cùng các kiến nghị khoa học, chính xác để thực thi thống nhất cũng như các góp ý nhằm hoàn thiện pháp luật.



Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NT

Bà Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ ủng hộ đối với việc sửa đổi các luật Luật Phòng, chống ma túy, Luật Cư trú… cũng như ủng hộ quốc hội sẽ cho ý kiến và thông qua luật mới như Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Biên phòng Việt Nam.

“Trong năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội TP đã tổ chức ba đoàn giám sát kết quả thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; quy định pháp luật về giao thông đường bộ; quy định của pháp luật về phòng chống ma túy.

Đoàn cũng làm việc với Công an TP và tiếp nhận nhiều ý kiến góp ý sửa đổi luật và các văn bản dưới luật. Chúng tôi đã có báo cáo kiến nghị cấp trên. Bộ Công an cũng đã ghi nhận và hứa sẽ tiếp thu sẽ đưa vào khi chỉnh sửa luật” – bà Tuyết nói.

Theo Công an TP.HCM, việc sửa đổi bổ sung, ban hành mới các Dự án Luật là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế, bảo đảm ANTT trong tình hình mới…

Việc này còn bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân và chủ trương đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư… phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để nghiên cứu, góp ý các dự thảo Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khi có đề nghị từ Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM và Bộ Công an.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải nghiên cứu, học tập, nắm vững các quy định pháp luật, quan tâm tổ chức góp ý vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật...