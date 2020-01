Công an TP.HCM triệt phá 37 vụ mua bán, vận chuyển ma túy

Ngày 6-1, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết từ 27-12-2019 đến 2-1-2020 công an thành phố (CATP) tiếp tục triển khai công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

CATP cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ; triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự bắn pháo hoa và các hoạt động vui chơi, giải trí chào đón Tết Dương lịch 2020.

Qua triển khai các biện pháp công tác kết hợp nguồn tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, CATP đã điều tra khám phá 56 vụ phạm pháp hình sự, bắt 74 người.



Đơn vị này đã triệt phá 37 vụ, bắt 76 người có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, xử lý 8 vụ/31 người đánh bạc; 59 vụ/56 người vi phạm về trật tự quản lý kinh tế; đề xuất ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường với tổng số tiền hơn 516 triệu đồng...

Ngoài ra, Tổ công tác 363 CATP và CA quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 35 vụ/37 người nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế; thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động phạm tội; phát hiện và xử lý 551 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.