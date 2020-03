Công an TP.HCM: Xử nghiêm những người đưa tin sai về COVID-19

Ngày 27-3, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết tính đến 24-3, Công an TP.HCM đã thông tin trao đổi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương tổ chức theo dõi 2.722 trường hợp hành khách từ các tỉnh, thành phố trên cả nước về cư trú tại TP.



Công an TP cũng tổ chức rà soát, xác minh thông tin 1.552/1.771 trường hợp nghi nhiễm bệnh là hành khách người nước ngoài, Việt kiều và công dân Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.



Công an phong tỏa con hẻm 248 đường Phạm Ngũ Lão (phường 7, quận Gò Vấp) sau khi phát hiện một ca dương tính ở đây. Ảnh: NT

Công an thành phố cũng đã tổ chức 1.474 lượt cán bộ chiến sỹ triển khai, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương để đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực cách ly (35 điểm cách ly tập trung của thành phố và quận, huyện và 50 khu vực cô lập tại cộng đồng dân cư).

Qua đó, tình hình an ninh, trật tự tại các khu vực cách ly được bảo đảm, chưa phát hiện các trường hợp người bị cách ly có hành vi chống đối, bỏ trốn.

Ngoài ra, Công an TP.HCM còn phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tổ chức 28 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia tuần tra, đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, không để xảy ra tình trạng phức tạp về an ninh, trật tự tại khu vực này.

Công an các quận, huyện nơi phát hiện các ca dương tính với COVID-19 đã phối hợp với Cơ quan y tế địa phương cùng các ban, ngành đảm bảo an ninh, trật tự và tổ chức sát khuẩn, cô lập cách ly nơi tạm trú, nơi làm việc của các bệnh nhân. Đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai bảo vệ các địa điểm, khu cách ly tập trung tại cộng đồng dân cư.

Theo Phòng Tham mưu Công an TP.HCM, trong thời gian tới sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh đến can, phạm nhân. Thường xuyên tổ chức vệ sinh, sát khuẩn trụ sở làm việc, nơi sinh hoạt, ăn, nghỉ của cán bộ chiến sỹ và can, phạm nhân; ngừng công tác thăm nuôi (trừ trường hợp đặc biệt) và tiếp tế thực phẩm cho can, phạm nhân.

Công an TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức nắm tình hình thông tin, dư luận trên không gian mạng; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, gây mất ổn định xã hội.

Cùng với đó, Công an TP cũng phối hợp với các ban, ngành chức năng liên quan vận động các cơ sở tôn giáo không tổ chức những sự kiện tôn giáo đông người để chủ động phòng ngừa lây lan dịch bệnh.

Công an thu giữ hơn 1,4 triệu khẩu trang y tế Công an thành phố đã phát hiện, xử lý 20 vụ mua bán, vận chuyển khẩu trang y tế, cồn sát khuẩn không có hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ; thu giữ hơn 1,4 triệu khẩu trang, 2.020 lít cồn sát khuẩn. Trong đó, lập biên bản phạt hai trường hợp với tổng số tiền 44,5 triệu đồng; tiếp tục điều tra, đề xuất xử lý 18 trường hợp còn lại. Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 17 cơ sở karaoke, phòng thu âm; 11 cơ sở massage; chín tiệm internet; một phòng tập gym; hai điểm trông trẻ; một spa; hai trung tâm ngoại ngữ và 91 cơ sở kinh doanh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã nhắc nhở một cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm hoạt động, yêu cầu chấp hành tốt thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố.